В Москве пообещали сохранить строителям зарплаты после остановки работ

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На время приостановки строительных работ в Москве рабочие останутся в городе и будут получать зарплату. Об этом говорится в заявлении заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, поступившем в распоряжение РБК.

«По решению оперативного штаба в городе приостанавливаются все строительные работы, кроме возведения зданий для медицинских учреждений, проходки тоннелей метро и нескольких инженерных объектов. При этом рабочие будут оставаться в городе, им сохранят зарплату», — сказал Бочкарев.

По его словам, пока что строительные работы приостановлены на неделю, однако в случае необходимости ограничение будет продлено. «Приостановка касается как строительства объектов городского заказа, так и инвестиционных проектов», — пояснил заместитель мэра.

Бочкарев также отметил, что такая мера не скажется сильно на строительной отрасли Москвы. Он пообещал после возобновления работ реализовать городские программы и возвести объекты в сроки.