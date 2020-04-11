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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве пообещали сохранить строителям зарплаты после остановки работ

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На время приостановки строительных работ в Москве рабочие останутся в городе и будут получать зарплату. Об этом говорится в заявлении заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, поступившем в распоряжение РБК.

«По решению оперативного штаба в городе приостанавливаются все строительные работы, кроме возведения зданий для медицинских учреждений, проходки тоннелей метро и нескольких инженерных объектов. При этом рабочие будут оставаться в городе, им сохранят зарплату», — сказал Бочкарев.

По его словам, пока что строительные работы приостановлены на неделю, однако в случае необходимости ограничение будет продлено. «Приостановка касается как строительства объектов городского заказа, так и инвестиционных проектов», — пояснил заместитель мэра.

Бочкарев также отметил, что такая мера не скажется сильно на строительной отрасли Москвы. Он пообещал после возобновления работ реализовать городские программы и возвести объекты в сроки.

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Как сообщили РБК в пресс-службе Москомстройинвеста, после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, строительство объектов в Москве возобновится максимально оперативно.

«Все работы, которые будут приостановлены на стройплощадках в связи с усилением в столице мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, девелоперы смогут возобновить в максимально короткие сроки с учетом необходимого увеличения темпов работ», — сообщила председатель комитета Анастасия Пятова.

По ее словам, сложившаяся в Москве ситуация не стала для застройщиков неожиданностью. «У застройщиков было понимание, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничения коснутся и строек», — добавила Пятова. Она отметила, что девелоперы заранее проанализировали ситуацию на своих стройплощадках. По ее словам, на сегодняшний день у девелоперов есть понимание о том, какие работы можно на время приостановить, и таких видов работ большинство — до 99,9%.

Она также добавила, что на сегодняшний день в столице работают 266 застройщиков (80 групп компаний), которые возводят объекты по 513 разрешениям на строительство. Кроме того, комитет продолжает взаимодействовать с каждым из них и держать ситуацию под контролем.

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Как сообщили РБК в пресс-службе группы компаний ПИК, строительные работы будут полностью приостановлены к 22:00 12 апреля и, как ожидается, будут возобновлены в 08:00 20 апреля. В период с 12 по 20 апреля на площадках останутся только сотрудники охраны.

В пресс-службе отметили, что большинство рабочих, трудящихся в компании, — жители Московского региона. На некоторые работы компания привлекает подрядчиков, сотрудники которых являются жителями других субъектов России и гражданами других государств. Отмечается, что на время карантина они будут обеспечены жильем и питанием за счет ПИК.

Строительные работы в других регионах присутствия компании продолжатся в обычном режиме. Остальные сотрудники продолжают работать дистанционно в штатном режиме.

Теги: Москва, строительство, выплата зарплат, коронавирус
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