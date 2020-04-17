Собянин допустил усиление ограничений в Москве из-за вируса

У московских властей есть все инструменты для ужесточения пропускного режима в городе, если граждане и предприятия будут допускать много нарушений, заявил Сергей Собянин

Сергей Собянин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Пропускной режим в Москве может быть ужесточен, если граждане и предприятия будут допускать много нарушений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Если мы увидим, что нарастает количество нарушений со стороны граждан или предприятий, все инструменты для этого есть», — сказал он в ответ на вопрос, возможно ли ужесточение ограничительных мер в Москве (цитата по ТАСС).

В то же время мэр отметил, что москвичи в основном соблюдают предписания властей. «Можно сказать, что подавляющее большинство москвичей соблюдают тот режим самоизоляции, который был установлен государственной властью», — сказал он.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Кроме того, мэр рассказал, что власти ожидали гораздо большего количества госпитализированных из-за заражения коронавирусом — «в три-четыре раза». «Этого не произошло, слава богу. Поэтому мы даже пролонгируем график ввода новых объектов. Возможно, что часть из них и не понадобится», — добавил он. В Москве уже создан резерв коечного фонда в размере около 15 тыс. единиц, который готов подключиться к программе борьбы с инфекцией, сказал Собянин.