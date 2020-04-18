Собянин заявил о снижении нагрузки на московские больницы

Нагрузка на столичные медучреждения упала по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня — они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей», — говорится в сообщении.

Собянин заявил, что достигнут эффект «сглаживания» взрывного роста заболеваемости в городе.

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