ФАС возбудила дело против iHerb и «Яндекса» за рекламу корня кавы

Корень кавы (Фото: O.Diez / Global Look Press)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против российской версии американского интернет-магазина iHerb, Google и «Яндекса» за рекламу препаратов, в состав которых входят психотропные, наркотические и ядовитые вещества. Документ опубликован на сайте ФАС. Первым об этом сообщил «Фармацевтический вестник».

Дело за аналогичное нарушение ФАС завела и в отношении Google. Представитель Google также отказался от комментариев.

В службу поступила жалоба Союза производителей биологически активных добавок к пище. В документе говорится, что 27 марта при в вводе в поисковик «Яндекса» запроса «кава-кава купить» он выдавал рекламу iHerb. Указанная в рекламе ссылка переводила на страницу покупки препарата Gaia Herbs, который представляет собой 60 веганских фито-капсул с жидкостью с корнем кавы.

Кава-кава, или перец опьяняющий запрещен в России для использования в добавках к пище, так как обладает психотропным действием. Таким образом, iHerb и «Яндекс» нарушили п. 2. ст. 7 закона «О рекламе», который запрещает рекламировать наркотические и психотропные средства, а также растения, которые содержат подобные вещества. Дело будут рассматривать 27 мая.