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Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Исковое заявление направил в суд прокурор Засвияжского района Ульяновска. По данным прокуратуры, в интернет-магазине iHerb можно было заказать в Россию «небезопасные биологически активные добавки к пище», в том числе для детей. 

Специалисты Российского университета дружбы народов обнаружили в ряде препаратов консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов.

По данным прокуратуры, они не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. Речь в том числе идет о компонентах, входящих в список «1.1. Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества». Прокуратура также заявила, что в интернет-магазине можно было купить незарегистрированные на территории России гомеопатические лекарственные препараты под видом БАДов.

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
Бизнес

В феврале 2019 года Засвияжский районный суд Ульяновска обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России. Против компании были выдвинуто два иска, оба инициированы Александром Жестковым. В сентябре он как физическое лицо (также является исполнительным директором СРО «НП «Союз производителей биологически активных добавок к пище») обратился в Генпрокуратуру, указав, что через интернет-магазин реализуются БАДы и пищевые добавки, не соответствующие действующим в России нормам. Таким образом, эта продукция могла быть классифицирована как запрещенная к обороту на территории страны. В результате Роскомнадзору было поручено ограничить доступ к страницам десяти товарных позиций с их описанием на сайте. Также суд обязал iHerb удалить приложение.

Однако в августе суд рассмотрел жалобу представителей iHerb и отменил решение об удалении приложения магазина. 

Это не первый случай, когда в России пытаются заблокировать интернет-магазин iHerb. Доступ к нему уже ограничивали в мае 2016 года по решению Николаевского районного суда, который также расположен в Ульяновской области.

Теги: интернет-магазин, суд, витамины, БАД
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Суд отменил решение о блокировке приложения интернет-магазина iHerb
Технологии и медиа
Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России
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