Российский суд обязал удалить приложение интернет-магазина iHerb

Ульяновский областной суд обязал компанию-владельца американского интернет-магазина iHerb удалить в России фирменное мобильное приложение, через которое осуществлялась продажа товара, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Исковое заявление направил в суд прокурор Засвияжского района Ульяновска. По данным прокуратуры, в интернет-магазине iHerb можно было заказать в Россию «небезопасные биологически активные добавки к пище», в том числе для детей.

Специалисты Российского университета дружбы народов обнаружили в ряде препаратов консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов.

По данным прокуратуры, они не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. Речь в том числе идет о компонентах, входящих в список «1.1. Растения и продукты их переработки, содержащие психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества». Прокуратура также заявила, что в интернет-магазине можно было купить незарегистрированные на территории России гомеопатические лекарственные препараты под видом БАДов.