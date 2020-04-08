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Собянин заявил о невозможности остановить стройку в Москве из-за пандемии

Фото: АГН «Москва»

Строительство метро, дорог и жилья, ровно как и проекты по благоустройству города нельзя останавливать в Москве в период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стройка дает самый большой мультипликативный эффект — через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России», — отметил градоначальник.

Собянин добавил, что также должны продолжать работу пищевая промышленность, энергетика, оборонные предприятия наука, другие отрасли должны продолжать функционировать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города, давать доходы работающим и создавать заделы на будущее. «Остановиться легко — запустить процесс заново невероятно трудно», — отметил мэр столицы.

По его словам, в сложившейся ситуации необходимо, чтобы все технологические процессы подчинялись требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

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Мэр Москвы также заявил, что «категорически нельзя» пускать под нож бюджетные инвестиции, так как «в трудные времена» они являются основным инструментом поддержки экономики, залогом уменьшения потерь и быстрого выхода из кризиса.

Накануне глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин в своем Facebook обратил внимание на то, что у метро «Чистые пруды» в Москве идут ремонтные работы по замене уличной плитки.

«В стране эпидемия — люди сидят по домам, многие остались без работы, деньги заканчиваются. Вроде бы самое время помочь гражданам? Но нет: вы объяснили, что не имеет мэрия такой возможности. Сказали, что бюджет может треснуть», — написал Яшин, обращаясь к мэру столицы.

Он также сообщил, что год назад жаловался на «гуляющую» плитку на площади перед станцией метро. По его словам, после жалобы плитку поменяли. Яшин добавил, что направил запрос в прокуратуру «по факту начавшихся работ в районе Чистых прудов».

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Как пояснили «РИА Новости» в пресс-службе префектуры ЦАО, замена плитки у станции метро «Чистые пруды» ведется по жалобе москвичей. В пресс-службе добавили, что речь не идет о полной замене, это ремонт «именно «гуляющей» плитки».

Кроме того, 7 апреля, Meduza сообщила, что мэрия Москвы заключила контракт стоимостью 3,2 млрд руб. на закупку бетонных бордюров. Контракт был заключен в последний рабочий день перед объявленными в связи с пандемией коронавируса выходными, обратило внимание издание. Согласно данным с сайта госзакупок, единственный участник конкурса — ООО «Бетонный завод № 222», контракт с ним был заключен по начальной цене.

«Бетонный завод № 222» входит в ГК «Крост». В эту же группу компаний входит фабрика «Готика». По данным Meduza, с этой фабрикой связан один из крупнейших на 2017 год поставщиков бетонной плитки для благоустройства города — компания «Бекам».

Теги: Москва, Сергей Собянин, пандемия, коронавирус
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