Путин пообещал поддержать строительный комплекс

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Правительство по просьбе бизнеса внесет изменения в закон о банкротствах Бизнес, 18:47 Тренер российских гимнасток получила 4 года допинговой дисквалификации Спорт, 18:22 BlaBlaCar запустил приложение для помощи соседям в период пандемии Общество, 18:18 Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 Мая Общество, 18:11 Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта» Финансы, 18:11 Царь ненастоящий: как мошенники воруют деньги со счетов компаний Pro, 18:07 Заражение коронавирусом выявлено в последнем регионе России Общество, 18:06 Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков Технологии и медиа, 18:04 Под Карагандой разбился МиГ-31 ВВС Казахстана Общество, 18:01 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 апреля Общество, 18:00 Путин заявил об обязательствах компаний по завершению строительства домов Бизнес, 17:57 Рашников выделил ₽500 млн Магнитогорску на борьбу с коронавирусом Бизнес, 17:55 Из-за роста курса биткоина трейдеры одновременно потеряли $23 млн Крипто, 17:49 Путин пообещал поддержать строительный комплекс Бизнес, 17:42
Антикризисные меры ,  
0 

Путин пообещал поддержать строительный комплекс

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Власти поддержат строительный комплекс, так как он при восстановлении экономики потянет за собой другие сектора, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора», — сказал глава государства.

Застройщиков не будут штрафовать за срыв сроков на фоне коронавируса
Общество

По словам Путина, строительный комплекс столкнулся с падением спроса. Он заметил, что рост ипотеки в первом квартале этого года сейчас сменился спадом. Также Путин добавил, что доступ застройщиков к кредитным ресурсам в настоящий момент затруднен.

Путин предложил запустить льготную программу ипотеки со ставкой 6,5%
Бизнес

В начале апреля кредитное рейтинговое агентство НКР подготовило три сценария по изменению спроса на первичном рынке жилья в России в 2020 году в зависимости от продолжительности и последствий эпидемии коронавируса. При первом варианте — умеренном — 20 крупнейших застройщиков могут потерять до 90 млрд руб. своей выручки (или 10% от совокупного дохода за 2019 год), при третьем — наиболее жестком — более 200 млрд руб.

Теги: Владимир Путин, строительство, поддержка
Материалы по теме
Путин заявил об обязательствах компаний по завершению строительства домов
Бизнес
К строительству арендных домов для нуждающихся привлекут инвесторов
Бизнес
Власти представили план помощи застройщикам жилья
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter