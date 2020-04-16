Путин пообещал поддержать строительный комплекс

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Власти поддержат строительный комплекс, так как он при восстановлении экономики потянет за собой другие сектора, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие сектора», — сказал глава государства.

По словам Путина, строительный комплекс столкнулся с падением спроса. Он заметил, что рост ипотеки в первом квартале этого года сейчас сменился спадом. Также Путин добавил, что доступ застройщиков к кредитным ресурсам в настоящий момент затруднен.