В США заявили о незаинтересованности Китая в контроле над вооружениями

В отличие от США и России Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Мы будем вести переговоры с Россией по вопросам ядерного разоружения. Я думаю, это то, в чем заинтересованы русские, и то, в чем очень заинтересован президент [США Дональд] Трамп», — заявил он.

По словам О'Брайена, хоть США и готовы начать переговоры с Россией, однако планируют и дальше «противостоять» ей, когда это необходимо.

Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, ограничивавшего характеристики производимых ракет, в августе 2019 года. Причиной США назвали разработку в России ракеты 9М729. Москва, в свою очередь, выступала против развертывания пусковых установок Mk-41 в Румынии. После выхода из ДРСМД Соединенные Штаты провели два испытания ракет, нарушающих договор.