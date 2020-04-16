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Выплаты из бюджета в связи с COVID-19 охватят более 500 тыс. компаний

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

На прямые выплаты от государства могут рассчитывать более 500 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате эпидемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18 мая, как это поручил сделать президент. Всего этой программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса», — сообщил Мишустин.

По его словам, в компаниях, которые будут получать помощь из бюджета, трудятся в общей сложности более 3 млн сотрудников.

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15 апреля в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин поручил обеспечить малые и средние субъекты бизнеса средствами на выплату зарплат своим сотрудникам.

Речь идет о прямых безвозмездных выплатах в размере 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц. Подавать заявки на них можно будет с 1 мая.

По словам Мишустина, на помощь от государства могут рассчитывать компании из перечня наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые обязуются сохранить не менее 90% рабочих мест начиная с 1 апреля.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: выплаты, коронавирус, Михаил Мишустин
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