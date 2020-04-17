В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы зараженного COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция возбудила уголовное дело на зараженного коронавирусом, который самовольно ушел из больницы в Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Дело завели в следственном отделе ОМВД города Жуковский по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). В полиции отметили, что покинувший больницу мужчина создал угрозу массового заражения людей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции его местонахождение было установлено, он возвращен в стационар», — отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Ранее в апреле следователи возбудили уголовное дело, после того как коронавирусом заразились иностранцы в общежитии во Всеволжском районе Ленобласти. Дело завели по ч. 1 ст. 236 УК — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию людей.