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В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы зараженного COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция возбудила уголовное дело на зараженного коронавирусом, который самовольно ушел из больницы в Московской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Дело завели в следственном отделе ОМВД города Жуковский по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). В полиции отметили, что покинувший больницу мужчина создал угрозу массового заражения людей.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции его местонахождение было установлено, он возвращен в стационар», — отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Ранее в апреле следователи возбудили уголовное дело, после того как коронавирусом заразились иностранцы в общежитии во Всеволжском районе Ленобласти. Дело завели по ч. 1 ст. 236 УК — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию людей.

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Роспотребнадзор приходил с проверкой в один из жилых домой в деревне Новосергиевка. Несколько человек обязали соблюдать самоизоляцию. Юридическому лицу, у которого в субаренде находится здание, предписали провести санитарно-эпидемиологические мероприятия, чтобы предотвратить распространение инфекции. Нелегальный хостел-общежитие закрыли на карантин, там проживали 154 человека. По версии следствия, сотрудники юрлица ничего не предприняли и в результате коронавирусом заразились другие жители дома.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, уголовное дело, Подмосковье
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