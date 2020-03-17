В Москве нашли сбежавших с карантина в Коммунарке пациентов

Всех пациентов с подозрением на коронавирус, самовольно покинувших медицинский комплекс в подмосковной Коммунарке, вернули обратно в больницу. В Коммунарку ранее были доставлены более 300 человек для проверки на заболевание

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Всех пациентов, сбежавших из-под карантина из медицинского комплекса в поселке Коммунарка под Москвой, обнаружили и доставили обратно в больницу. Об этом говорится в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, поступившем в РБК.

«Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», — заявила Ракова. Она сообщила, что возвращенные на карантин пациенты продолжат лечение. Заммэра подчеркнула, что пребывание в больнице на протяжении 14 дней является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и у кого есть основания подозревать наличие COVID-19.

Сколько всего людей сбежало из комплекса, не уточняется.

Новую больницу в Коммунарке строили с 2017 года, в конце прошлого года были сданы первые четыре корпуса. Сейчас в ней размещают всех лиц с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран со вспышками коронавирусной инфекции. 15 марта оперативный штаб сообщил, что в больнице содержатся 312 пациентов.