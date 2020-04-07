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В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полиции сообщили, что получили сообщение о побеге пациента от медиков.

«Сотрудники полиции вместе с медработниками прибыли по месту проживания разыскиваемого на Индустриальном проспекте. После соблюдения процессуальных действий мужчину принудительно доставили в обсерватор в пансионате «Заря», — сообщили в пресс-службе.

В региональном ГУ МВД отметили, что против мужчины было возбуждено административное производство по статье 19.4 КоАП РФ. Материалы по данному факту переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина. 32-летний житель города должен был находиться в изоляции в пансионате «Заря» после возвращения из-за границы, но покинул территорию учреждения. Его задержали и отправили обратно на машине скорой помощи. По факту побега были возбуждены уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: новости РБК, коронавирус, Санкт-Петербург
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