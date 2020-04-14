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Пандемия коронавируса ,  
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В Ленобласти завели дело из-за заражения вирусом иностранцев в общежитии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело после заражения коронавирусом иностранцев в общежитии во Всеволожском районе, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Дело завели по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел
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10 апреля в деревне Новосергиевка сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по предупреждению распространения коронавируса в одном из жилых домов, где проживали иностранные граждане. По результатам проверки нескольких людей обязали соблюдать самоизоляцию. Юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, предписали провести санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Однако сотрудники этого юридического лица не приняли надлежащие меры. По версии следствия, это повлекло заражение коронавирусной инфекцией других жителей указанного дома.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что нелегальный хостел-общежитие был закрыт на карантин после совместного рейда Роспотребнадзора, СК и ГУ МВД. По его данным, в общежитии проживали 154 человека, 14 из них с симптомами ОРВИ жили изолированно. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания. Если такое нарушение повлекло массовое заражение или создало возможные условия для этого, оно может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб. Самовольное нарушение карантина, которое привело к смерти одного человека, наказывается лишением свободы от трех до пяти лет или штрафом в размере от 1 млн до 2 млн руб.

Теги: коронавирус, Ленобласть, общежитие
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