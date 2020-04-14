В Ленобласти завели дело из-за заражения вирусом иностранцев в общежитии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело после заражения коронавирусом иностранцев в общежитии во Всеволожском районе, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

Дело завели по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

10 апреля в деревне Новосергиевка сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по предупреждению распространения коронавируса в одном из жилых домов, где проживали иностранные граждане. По результатам проверки нескольких людей обязали соблюдать самоизоляцию. Юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, предписали провести санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Однако сотрудники этого юридического лица не приняли надлежащие меры. По версии следствия, это повлекло заражение коронавирусной инфекцией других жителей указанного дома.