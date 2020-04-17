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Глава Коми высказался против строительства мусорного полигона в Шиесе

Фото: сервис Google Street View

Врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба не поддерживает идею строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции, проходившей в онлайн-формате.

«Этот проект, как любой проект, который может нанести вред экологии и здоровью, не имеет права на существование», — ответил Уйба на вопрос журналиста о своем отношении к строительству полигона.

Он отметил, что полигон находится близко к границе Коми, в 40 км. «40 км для ветра, который может принести вредные соединения, на самом деле ничего», — сказал врио губернатора.

Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Политика

По словам Уйбы, он обсуждал этот вопрос со своим коллегой из Архангельской области Александром Цыбульским. Тот назвал проект полигона в Шиесе неприемлемым и выступил категорически против него. «Я в этом мнении к нему присоединяюсь», — добавил Уйба.

При этом врио главы Коми отметил, что отношения к подобным проектам зависит от их реализации. В качестве примера он привел мусоросжигательный завод в центре Вены, который не только перерабатывает мусор с минимальными выбросами, но еще и снабжает город теплом, дает рабочие места и притягивает туристов.

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Общество

Ранее, 16 апреля врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не поддерживает создание мусорного полигона. «Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался», — сказал глава региона.

Проект полигона на станции Шиес предполагал прием 500 тыс. т мусора в год из Москвы на протяжении 20 лет. В 2018–2019 годах местные жители выступили против строительства объекта, организовав акции протеста.

Летом 2019 года Владимир Путин поручил архангельским и московским властям учесть мнение населения при строительстве полигона. После этого стройку остановили, а в январе 2020 года суд постановил снести уже возведенные капитальные строения.

Теги: мусорный полигон, Коми, Владимир Уйба
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