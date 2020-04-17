Глава Коми высказался против строительства мусорного полигона в Шиесе

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Врио губернатора Республики Коми Владимир Уйба не поддерживает идею строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области. Об этом он заявил во время своей первой пресс-конференции, проходившей в онлайн-формате.

«Этот проект, как любой проект, который может нанести вред экологии и здоровью, не имеет права на существование», — ответил Уйба на вопрос журналиста о своем отношении к строительству полигона.

Он отметил, что полигон находится близко к границе Коми, в 40 км. «40 км для ветра, который может принести вредные соединения, на самом деле ничего», — сказал врио губернатора.

По словам Уйбы, он обсуждал этот вопрос со своим коллегой из Архангельской области Александром Цыбульским. Тот назвал проект полигона в Шиесе неприемлемым и выступил категорически против него. «Я в этом мнении к нему присоединяюсь», — добавил Уйба.