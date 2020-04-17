ЦБ рекомендовал кредиторам не выселять должников до 30 сентября

Банк России в рамках мер по защите интересов граждан на фоне распространения коронавируса рекомендовал кредиторам не выселять из жилья должников до 30 сентября 2020 года. Перечень мер опубликован на сайте регулятора.

Отмечается, что рекомендация адресована кредитным и мирофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и жилищным накопительным кооперативам.

Также ЦБ посоветовал кредиторам не проводить очные встречи с должниками, пока в регионе проживания действуют ограничительные меры.

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