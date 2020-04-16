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ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России после обращения участников рынка разрешил финансовым организациям обслуживать людей по истекшим паспортам. Паспортные данные новых клиентов должны быть актуализированы до 30 сентября
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

«Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями», — объяснено в сообщении регулятора.

У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
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В ЦБ напомнили, что банки в соответствии с антиотмывочным законодательством должны обновлять паспортные данные своих клиентов не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. Поэтому у новых клиентов со старыми паспортами необходимо актуализировать паспортные данные до 30 сентября 2020 года, обновление сведений о действующих клиентах предлагается проводить в плановом режиме.

В начале этой недели с предложением разрешить банкам обслуживать клиентов по старым паспортам до 1 июля 2020 года в ЦБ обратилась Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов. Она зафиксировала жалобы от клиентов, у которых возникли сложности с обслуживанием по истекшим паспортам.

8 апреля президент Владимир Путин поручил автоматически продлить срок годности паспортов на три месяца. На следующий день МВД объявило, что не будет привлекать к ответственности россиян с просроченными паспортами.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, паспорт, Просрочка
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