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ЦБ рекомендовал ломбардам отложить продажу имущества должников

Ломбарды должны учесть, что во время карантина не все заемщики могут прийти и выкупить залог, сообщил ЦБ. А микрофинансовые компании, которые не в состоянии принять платежи от клиентов, не должны начислять им штрафы
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На время пандемии коронавируса Банк России рекомендовал ломбардам дать клиентам больше времени на выкуп заложенного имущества. Как сообщается в письме регулятора, отсрочка должна составлять не менее трех месяцев со дня объявленного ранее возврата займа.

Послабления необходимы в условиях введенного во многих регионах России режима самоизоляции, указывает ЦБ. Из-за ограничений на перемещения многие заемщики лишены возможности погасить долги в офисах кредиторов. Ломбарды, как и другие микрофинансовые институты, должны учитывать «фактические возможности должника по исполнению своих обязательств», говорится в письме.

Банк России подчеркивает, что микрофинансовые компании, которые не могут обеспечить дистанционный возврат займов или принимать платежи на местах из-за карантина, не должны начислять штрафы и пени за допущенные просрочки. Ранее региональные МФО пожаловались на невозможность работать: во многих регионах России временно закрыты торговые центры, где обычно располагаются офисы микрофинансовых компаний.

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В условиях пандемии ломбарды также должны ответственнее относиться к заложенному имуществу, рекомендует ЦБ. Вещи, которые отдаются гражданами на хранение, компании должны размещать с учетом санитарных норм.

По данным ЦБ на 30 сентября, в России работали 3826 ломбардов, их количество неуклонно сокращается последние четыре года. Услугами ломбардов в России пользуются порядка 2,5 млн заемщиков. Совокупный портфель ломбардов на конец третьего квартала 2019 года составлял 37,1 млрд руб., он вырос на 10% в годовом выражении.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Юлия Кошкина
Теги: ломбарды, потребкредитование, пандемия
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