Красноярский суд арестовал готовившего нападение на школу подростка

Фото: ФСБ РФ

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес постановление об аресте 14-летнего подростка, которого задержали 16 апреля по подозрению в покушении на теракт в школе. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Суд принял решение оставить его под стражей на два месяца — до 15 июня 2020 года.

Дело против несовершеннолетнего завели по трем статьям: ч. 1 ст. 30, ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

О задержании подростка сообщило ФСБ в четверг. У него дома при обыске нашли обрез охотничьего ружья, патроны к нему, а также предметы, похожие на самодельные взрывные устройства с надписью «Исход».