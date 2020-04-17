Красноярский суд арестовал готовившего нападение на школу подростка
Железнодорожный районный суд Красноярска вынес постановление об аресте 14-летнего подростка, которого задержали 16 апреля по подозрению в покушении на теракт в школе. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
Суд принял решение оставить его под стражей на два месяца — до 15 июня 2020 года.
Дело против несовершеннолетнего завели по трем статьям: ч. 1 ст. 30, ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
О задержании подростка сообщило ФСБ в четверг. У него дома при обыске нашли обрез охотничьего ружья, патроны к нему, а также предметы, похожие на самодельные взрывные устройства с надписью «Исход».