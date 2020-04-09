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В Рособрнадзоре назвали условия для переноса ЕГЭ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесут, если из-за коронавируса сохранится угроза здоровью учителей и школьников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

По словам Музаева, экзамен состоится только в тех условиях, когда не будет риска для здоровья людей. «Если риск будет такой существовать, дата будет передвигаться», — сказал он.

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В 2020 году досрочный этап ЕГЭ должен был пройти с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, дополнительный — с 4 по 22 сентября. Из-за эпидемии коронавируса Минпросвещения перенесло даты экзамена. Теперь основной этап начнется 8 июня. Резервные даты сдачи экзаменов предлагается назначить на 1–11 июля, а 22 сентября станет еще одним резервным днем для сдачи экзаменов по математике и русскому языку.

7 апреля министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что пока нет решения по повторному переносу ЕГЭ. Он также опроверг информацию об отмене экзамена, так как идея зачисления в вузы по итогам школьных оценок у ряда учителей и университетских преподавателей «вызывает сомнения».

Теги: ЕГЭ, коронавирус, экзамен
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