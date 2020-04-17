Итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год

Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые учащиеся 4-11 классов обычно пишут по предметам в конце учебного года, перенесут на начало следующего учебного года из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки», — пояснил Кравцов. Он добавил, что проверочные работы будут нужны для диагностики знаний школьников в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса.

Министерство приняло решение о переносе ВПР после консультаций с учителями, родителями учеников, представителями образовательного сообщества, сказал он.

Кравцов также напомнил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников будет организован только по двум обязательным предметами — русскому языку и математике. Регионы проведут экзамен для девятиклассников в период с 8 июня по 31 июля, самостоятельно определив дату. Сдавать ОГЭ по выборным предметам в этом году школьники не будут.