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Пандемия коронавируса ,  
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Итоговые проверочные работы для школьников перенесли на следующий год

Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые учащиеся 4-11 классов обычно пишут по предметам в конце учебного года, перенесут на начало следующего учебного года из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки», — пояснил Кравцов. Он добавил, что проверочные работы будут нужны для диагностики знаний школьников в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса.

Министерство приняло решение о переносе ВПР после консультаций с учителями, родителями учеников, представителями образовательного сообщества, сказал он.

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Кравцов также напомнил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников будет организован только по двум обязательным предметами — русскому языку и математике. Регионы проведут экзамен для девятиклассников в период с 8 июня по 31 июля, самостоятельно определив дату. Сдавать ОГЭ по выборным предметам в этом году школьники не будут.

Глава министерства также сообщил, что из-за коронавируса Минпросвещения не может в этом году провести финальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Поэтому победители региональных этапов из 11-х классов будут автоматически признаны призерами всероссийского этапа и получат соответствующие дипломы. Ученики других классов, которые набрали проходной балл в финальный этап, смогут участвовать в нем в 2021 году.

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В конце марта в Минпросвещения решили перенести ЕГЭ из-за распространения COVID-19 и перехода большинства российских школьников на дистанционное обучение. В начале апреля министерство определило предварительные даты экзаменов: их начало сдвинуто на 15 июня (изначально — 25 мая). Последней резервной датой для сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку станет 22 сентября.

Кравцов допустил, что из-за эпидемии некоторые школы могут продлить учебный год до 8 июня. При этом он не исключил повторный перенос даты экзаменов в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минпросвещения, школа, перенос
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