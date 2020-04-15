Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах

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Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.

Учащиеся, которые не смогли сдать ОГЭ и ГВЭ или получили неудовлетворительные результаты по обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября должен пройти экзамен по русскому языку, 7 сентября — по математике. Также запланированы резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября — русский язык, 15 сентября — математика, 18 сентября — оба этих предмета.

Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного госудасртвенного экзамена (ОГЭ) сдвинули из-за эпидемии коронавируса. Ранее Минпросвящения сообщало, что начало ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня, а ОГЭ — с 22 мая на 9 июня.