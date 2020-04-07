МЧС дало советы по мерам защиты от коронавируса после выхода на улицу

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Чтобы не допустить заражения коронавирусной инфекцией, по возвращению домой после выхода на улицу необходимо переодеваться, мыть обувь, а также промывать нос и горло. Такие рекомендации по профилактике заболевания дали в МЧС, передает «РИА Новости».

Кроме того, необходимо выбросить использованные маску и перчатки в отдельный пакет, указали в ведомстве. Мыть руки необходимо с мылом под теплой водой не менее 20 секунд, пояснили в МЧС. Также следует умыть лицо и глаза, отметили в ведомстве.

Согласно последним данным, в России число заразившихся коронавирусом превышает 6,3 тыс. человек. Наибольшее количество случаев заболевания, более 4,4 тыс., зафиксировали в Москве.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции. По правилам режима, выйти на улицу можно только при необходимости поездки на работу, получения экстренной медицинской помощи, а также при походе в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Позднее режим ввели в большинстве российских регионов.