Минобороны за неделю обнаружило 24 самолета-разведчика у границ России

За прошедшую неделю разведывательную деятельность вдоль границ России вели 24 иностранных самолета-разведчика и девять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Как поясняется в инфографике, все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских радиолокационных станций (РЛК). Нарушений воздушного пространства Российский Федерации не было допущено. При этом российские истребители дежурных сил ПВО ни разу не поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами.

По данным Минобороны, за неделю в рамках боевой подготовки летчики выполнили 356 летных смен на 78 аэродромах.

На прошлой неделе разведывательную деятельность вдоль границ России вели 22 иностранных самолета-разведчика и пять беспилотных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства также не было допущено. Кроме того, в целях недопущения нарушений границы в воздух дважды поднимались истребители дежурных сил ПВО.