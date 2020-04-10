Минобороны за неделю обнаружило 22 самолета-разведчика у границ России

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 иностранных самолета-разведчика. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России

Как отмечается в инфографике, у российских границ за неделю вели разведку пять беспилотных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не было допущено.

Помимо этого, за неделю в воздух дважды поднимались истребители дежурных сил ПВО в целях недопущения нарушений границы.

В середине февраля российские истребители поднимались в воздух для перехвата иностранных летательных аппаратов на границе страны дважды за неделю. За этот период было зафиксировано 30 случаев воздушной разведки у границ России иностранными государствами. В 22 из них это были самолеты-разведчики, остальные восемь зарегистрированных фактов — беспилотные аппараты.

Всего за неделю российские пилоты провели 229 летных смен на 94 аэродромах. Нарушений государственной границы иностранными летательными аппаратами не было.