Политика , 15 мар, 23:28
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Минобороны засекло в 150 км от границы стратегический бомбардировщик США
После того, как самолет взяли на сопровождение средства ПВО, он развернулся и улетел, сообщили в Минобороны
Самолет B-52 ВВС США пролетел 15 марта над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны, передал ТАСС. Он не приближался к границе ближе, чем на 150 км.
Стратегический бомбардировщик «совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО», сообщили в министерстве.
Транспондер самолета был включен.
Самолет B-52 замечали у российских границ в сентябре 2018 года. Тогда он, вылетев с авиабазы в Великобритании, совершил пролет близ российской военной базы «Арктический трилистник», расположенной в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
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