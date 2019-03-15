Минобороны засекло в 150 км от границы стратегический бомбардировщик США

После того, как самолет взяли на сопровождение средства ПВО, он развернулся и улетел, сообщили в Минобороны

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Самолет B-52 ВВС США пролетел 15 марта над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны, передал ТАСС. Он не приближался к границе ближе, чем на 150 км.

Стратегический бомбардировщик «совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО», сообщили в министерстве.

Транспондер самолета был включен.

Самолет B-52 замечали у российских границ в сентябре 2018 года. Тогда он, вылетев с авиабазы в Великобритании, совершил пролет близ российской военной базы «Арктический трилистник», расположенной в архипелаге Земля Франца-Иосифа.