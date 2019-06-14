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Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Минобороны за неделю засекло 26 летательных аппаратов у границ России

Российские военные за прошедшую неделю заметили у границ 26 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.

Из опубликованной инфографики следует, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю выполнили четыре вылета для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.

В оборонном ведомстве отметили, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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