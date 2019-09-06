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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Минобороны за неделю засекло 31 летательный аппарат у границ России
Российские истребители за неделю выполнили 23 вылета для перехвата иностранных самолетов-разведчиков
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2 (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российские военные за прошедшую неделю засекли у границ 31 иностранный летательный аппарат, который вел разведку. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны.

Из опубликованной инфографики следует, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю выполнили 23 вылета для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.

Политика
В НАТО обвинили сопровождавший самолет Шойгу Су-27 в небезопасном маневре

По данным издания, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В рамках боевой подготовки за прошедшую неделю летчики выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.

В середине августа истребитель F-18 сил НАТО приблизился к российскому самолету Ту-214, летевшему над нейтральными водами Балтийского моря. В самолете находился министр обороны России Сергей Шойгу, который направлялся из Калининграда в Москву. Сопровождавшие лайнер министра Су-27 оттеснили F-18.

В НАТО, комментируя произошедшее, заявили, что истребитель Су-27 совершал небезопасные маневры в отношении F-18. Кроме того, представитель альянса отметил, что два российских истребителя, которые сопровождали самолет министра, летели без плана полета, а их транспондеры были выключены. «У самолета Ту-214 был действующий план полета, он идентифицировал себя и ответил на запрос воздушной диспетчерской службы», — сказал он.

В НАТО вылет истребителя F-18 объяснили необходимостью идентифицировать российский самолет, а также тем, что летел он близко к воздушному пространству стран альянса. Данных о том, кто находился на борту самолета, у НАТО не было, заявили в альянсе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минобороны, перехват самолетов
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