Минобороны за неделю засекло 31 летательный аппарат у границ России

Минобороны за неделю засекло 31 летательный аппарат у границ России

Российские истребители за неделю выполнили 23 вылета для перехвата иностранных самолетов-разведчиков

Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2 (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Российские военные за прошедшую неделю засекли у границ 31 иностранный летательный аппарат, который вел разведку. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны.



Из опубликованной инфографики следует, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю выполнили 23 вылета для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.

По данным издания, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В рамках боевой подготовки за прошедшую неделю летчики выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.

В середине августа истребитель F-18 сил НАТО приблизился к российскому самолету Ту-214, летевшему над нейтральными водами Балтийского моря. В самолете находился министр обороны России Сергей Шойгу, который направлялся из Калининграда в Москву. Сопровождавшие лайнер министра Су-27 оттеснили F-18.