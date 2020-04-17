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В ОБСЕ допустили обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех»

Следующий обмен пленными между Киевом и Донбассом может пройти по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщил «РИА Новости» координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.

Для осуществления обмена необходимо сформировать списки, отметил он.

«Это не вариант «всех на всех», но, возможно, «всех установленных на всех установленных». Это промежуточный шаг, а «всех на всех» будет после», — сказал Фриш.

Как прошел обмен пленными между Украиной и ДНР. Фоторепортаж
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Накануне в Донбассе состоялся первый в текущем году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой. 

По словам представителя России в трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, самопровозглашенная республика отдала Киеву девять человек, а забрала десять. В ДНР уточнили, что один человек отказался от обмена.  Данный обмен Киев и Донбасс согласовали 8 апреля. 

В предыдущий раз Украина обменяла пленных с самопровозглашенными республиками Донбасса в конце декабря 2019 года. Тогда 51 человека ДНР передали Киеву и получила 60, а ЛНР — 25 человек взамен на 63, девять человек отказались возвращаться на территорию республики.

Теги: ОБСЕ, военнопленные, Донбасс, обмен пленными
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