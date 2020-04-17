В ОБСЕ допустили обмен пленными в Донбассе по формуле «всех на всех»

Следующий обмен пленными между Киевом и Донбассом может пройти по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщил «РИА Новости» координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш.

Для осуществления обмена необходимо сформировать списки, отметил он.

«Это не вариант «всех на всех», но, возможно, «всех установленных на всех установленных». Это промежуточный шаг, а «всех на всех» будет после», — сказал Фриш.

Накануне в Донбассе состоялся первый в текущем году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой.