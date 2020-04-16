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Как прошел обмен пленными между Украиной и ДНР. Фоторепортаж

В Донбассе прошел первый в этом году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. ДНР вернула Киеву девять человек, а забрала десять. Еще один обмен между Украиной и ЛНР состоялся позднее.
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Первый в этом году обмен прошел в районе КПП ​«Майорск» под Горловкой
Фото: Reuters
Украина передала ДНР десять человек и получила девять
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Стороны договорились об обмене 8 апреля
Фото: AP

Один человек отказался от обмена и возвращения в ДНР, рассказала омбудсмен Республики Дарья Морозова

Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Офис президента Украины Владимира Зеленского в сообщении в Telegram уточнил, что в рамках обмена с ДНР и ЛНР Киев вернет 19 своих граждан
Фото: Reuters
Все освобожденные граждане Украины должны будут пройти двухнедельный карантин, заявили в офисе Зеленского
 
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова (в центре)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

16 апреля должна также состояться процедура обмена пленными между Украиной и ЛНР

Теги: мультимедиа, Украина, ДНР, обмен
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Украина и ДНР обменялись пленными
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ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
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