Общество , 16 апр, 14:44
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Как прошел обмен пленными между Украиной и ДНР. Фоторепортаж
В Донбассе прошел первый в этом году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой. ДНР вернула Киеву девять человек, а забрала десять. Еще один обмен между Украиной и ЛНР состоялся позднее.
Первый в этом году обмен прошел в районе КПП «Майорск» под Горловкой
Украина передала ДНР десять человек и получила девять
Стороны договорились об обмене 8 апреля
Один человек отказался от обмена и возвращения в ДНР, рассказала омбудсмен Республики Дарья Морозова
Офис президента Украины Владимира Зеленского в сообщении в Telegram уточнил, что в рамках обмена с ДНР и ЛНР Киев вернет 19 своих граждан
Все освобожденные граждане Украины должны будут пройти двухнедельный карантин, заявили в офисе Зеленского
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова (в центре)
16 апреля должна также состояться процедура обмена пленными между Украиной и ЛНР