Как прошел обмен пленными между Украиной и ДНР. Фоторепортаж

Первый в этом году обмен прошел в районе КПП ​«Майорск» под Горловкой

Украина передала ДНР десять человек и получила девять

Стороны договорились об обмене 8 апреля

Один человек отказался от обмена и возвращения в ДНР, рассказала омбудсмен Республики Дарья Морозова

Офис президента Украины Владимира Зеленского в сообщении в Telegram уточнил, что в рамках обмена с ДНР и ЛНР Киев вернет 19 своих граждан

Все освобожденные граждане Украины должны будут пройти двухнедельный карантин, заявили в офисе Зеленского



Омбудсмен ДНР Дарья Морозова (в центре)