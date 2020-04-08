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Киев и Донбасс договорились об обмене 37 человек

Киев и Донбасс договорились об обмене в общей сложности 37 человек, рассказала РБК представитель самопровозглашенной ЛНР в ТКГ Ольга Кобцева и подтвердил источник в Киеве. Обмен пройдет до Пасхи
Фото: Александр Река / ТАСС

В рамках нового обмена удерживаемыми лицами самопровозглашенные республики отдадут Киеву 19 человек, в ответ получат 18 человек, сообщила РБК представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. По ее словам, ДНР отдаст восемь человек, десять забирает, ЛНР отдаст Киеву 11 человек, восемь заберет.

Числа примерно такие, подтвердил РБК собеседник, близкий к офису Зеленского. «До процедуры обмена они будут скорее всего меняться», — уточнил он, напомнив, что Киев не озвучивает эту информацию до самого обмена.

Ранее собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров, говорил, что в общей сложности в рамках обмена на родину могут вернуться «около сотни человек» с обеих сторон. Кобцева подтвердила, что «списки лиц на обмен стали короче».

Ранее в среду стало известно об успешном завершении очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции переговоры прошли в формате видеоконференции.
По итогам переговоров стороны закончили что до конца апреля Киев и Донецк проведут первый в этом году обмен пленными. Сколько людей вернутся на Украину и на территории самопровозглашенных республик, участники ТКГ не уточнили.

Автор: Елизавета Антонова
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