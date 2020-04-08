Киев и Донбасс договорились об обмене 37 человек
В рамках нового обмена удерживаемыми лицами самопровозглашенные республики отдадут Киеву 19 человек, в ответ получат 18 человек, сообщила РБК представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева. По ее словам, ДНР отдаст восемь человек, десять забирает, ЛНР отдаст Киеву 11 человек, восемь заберет.
Числа примерно такие, подтвердил РБК собеседник, близкий к офису Зеленского. «До процедуры обмена они будут скорее всего меняться», — уточнил он, напомнив, что Киев не озвучивает эту информацию до самого обмена.
Ранее собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров, говорил, что в общей сложности в рамках обмена на родину могут вернуться «около сотни человек» с обеих сторон. Кобцева подтвердила, что «списки лиц на обмен стали короче».
Ранее в среду стало известно об успешном завершении очередного раунда переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции переговоры прошли в формате видеоконференции.
По итогам переговоров стороны закончили что до конца апреля Киев и Донецк проведут первый в этом году обмен пленными. Сколько людей вернутся на Украину и на территории самопровозглашенных республик, участники ТКГ не уточнили.