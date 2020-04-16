Глава РАН назвал невозможной ее борьбу с COVID-19 из-за реформы 2013 года

Александр Сергеев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Из-за потери контроля над сетью академических институтов после реформы 2013 года Российская академия наук (РАН) не может напрямую заниматься научными разработками и бороться с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента РАН Александра Сергеева.

«Мы особенно в это время ощущаем, что у РАН нет прямого организационного ресурса, чтобы заниматься этими работами», — отметил Сергеев во время онлайн-собрания научного совета РАН. По его словам, академия наук не может «поставить под ружье» какие-то академические институты, которые бы сконцентрировались и начали работать по тематике коронавируса.

В 2013 году в Российской академии наук началась реформа, в результате которой РАН объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией, а контроль над имуществом РАН передали специально созданному Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России. После ликвидации ФАНО в 2018 году полномочия учредителя институтов перешли к Минобрнауки.