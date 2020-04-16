Матвиенко не увидела оснований для объявления майских праздников рабочими

Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Предпосылок того, что майские праздники в России объявят рабочими днями, нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе видеоконференции, передает ТАСС.

«На сегодняшний день, предпосылок и оснований, что в майские праздники можно будет работать, нет, обсуждать эту тему сейчас беспредметно», — сказала Матвиенко, комментируя вопрос, повлияет ли на майские выходные текущий нерабочий период.

Президент России Владимир Путин продлил 2 апреля период нерабочих дней до конца месяца для предотвращения распространения коронавируса. Тогда же он уточнил, что сроки могут быть сокращены в зависимости от обстановки.

В марте, после объявления президентом первой нерабочей недели, Кремль уже сообщал, что дополнительные выходные из-за коронавируса не приведут к сокращению майских праздников.