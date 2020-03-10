Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников

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В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Он напомнил, что из-за празднования Дня весны и труда граждане будут отдыхать пять дней подряд: с 1-го по 5 мая включительно. Затем рабочая неделя продлится три дня. В связи с празднованием Дня Победы россиян вновь ожидают длинные выходные, которые продлятся с 9-го по 11 мая включительно.

Шкловец отметил, что 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, поэтому их продолжительность сократится на один час.

Предыдущие длинные выходные были у россиян с 7-го по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Он выпал на воскресенье, поэтому выходной перенесли на понедельник. Рабочая неделя сократилась с пяти до четырех дней, россияне будут работать с 10-го по 13 марта.