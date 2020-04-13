Путин заявил о необходимости учитывать все сценарии по коронавирусу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, даже самые сложные и экстраординарные. Об этом он сообщил на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, трансляцию которого ведет РБК.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий», — сказал он, отметив, что в первую очередь это необходимо для оказания медпомощи россиянам.

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