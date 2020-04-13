Мурашко сообщил о снятии с ИВЛ все большего числа пациентов с COVID-19

Фото: АГН «Москва»

Врачи в России снимают с аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) все больше пациентов с коронавирусом из-за улучшения их состояния. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Мы видим сегодня положительную динамику по выработанной тактике по снятию пациентов с искусственной вентиляции легких», — сказал Мурашко. По его словам, эти цифры фактически ежедневно увеличиваются.

Мурашко добавил, что, несмотря на увеличение числа умерших от коронавируса до 148, наблюдается рост эффективных реанимационных мероприятий. «За выходные фактически с аппаратов искусственной вентиляции легких мы сняли двух рожениц и восемь человек», — сказал министр.

Ранее главврачи московских клиник предложили не разделять стационары для лечения коронавируса и пневмонии. В оперативном штабе отметили, что большинство случаев пневмонии в настоящий момент вызвано новым коронавирусом. Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что в первую очередь нужно оценивать клиническую картину и не ждать результатов тестов на COVID-19, точность которых составляет 70–80%.