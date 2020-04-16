YouDrive объявил о запуске сервиса доставки в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: youdrive.today / Facebook

Сервис каршеринга YouDrive запустит услугу доставки с 16 апреля в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Запуск этого сервиса поможет нам минимизировать ущерб от простоя автопарка, а также сохранить рабочие места для наших технических сотрудников», — уточняется в сообщении. Стоимость услуги будет фиксированной и составит 200 руб.

Доставка будет действовать в столице в пределах МКАД, а в Санкт-Петербурге — в пределах КАД. Пользователь должен оформить заказ на сайте YouDrive, после чего за посылкой приедет водитель и доставит ее по указанному адресу.

Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил работу каршеринга в столице с 13 по 19 апреля. Источник РБК на рынке каршеринга заявил, что власти не обсуждали это ограничение с представителями рынка, и о решении они узнали только из опубликованного указа.