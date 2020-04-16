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YouDrive объявил о запуске сервиса доставки в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: youdrive.today / Facebook

Сервис каршеринга YouDrive запустит услугу доставки с 16 апреля в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Запуск этого сервиса поможет нам минимизировать ущерб от простоя автопарка, а также сохранить рабочие места для наших технических сотрудников», — уточняется в сообщении. Стоимость услуги будет фиксированной и составит 200 руб.

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Доставка будет действовать в столице в пределах МКАД, а в Санкт-Петербурге — в пределах КАД. Пользователь должен оформить заказ на сайте YouDrive, после чего за посылкой приедет водитель и доставит ее по указанному адресу.

Мэр Москвы Сергей Собянин приостановил работу каршеринга в столице с 13 по 19 апреля. Источник РБК на рынке каршеринга заявил, что власти не обсуждали это ограничение с представителями рынка, и о решении они узнали только из опубликованного указа.

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В Санкт-Петербурге постановлением главы города Александра Беглова работа каршеринга запрещена до 30 апреля.

Представитель YouDrive ранее говорил РБК, что компания предвидела такой поворот событий и провела переговоры с ретейлерами и службами доставки для смены своего функционала. Он также сообщил, что на время ограничений YouDrive передаст свои машины компании «СберМаркет», с которой обговариваются финальные детали сотрудничества.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Санкт-Петербург
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