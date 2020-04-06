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Пандемия коронавируса ,  
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Около 40% москвичей сочли такси и каршеринг опасными во время пандемии

Во время пандемии наиболее безопасным видом транспорта является личный автомобиль, уверены 78% жителей столицы. Общественный транспорт назвали небезопасным более половины москвичей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Подавляющее число москвичей — 78% — считают, что в период эпидемии коноравируса COVID-19 самым безопасным видом транспорта является личный автомобиль. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть у РБК), который провел исследовательских холдинг «Ромир». 

При этом более половины респондентов — 52% — оценили общественный транспорт как небезопасный для использования в период пандемии.

С утверждением московских властей о том, что общественный транспорт тщательно моется и дезинфицируется согласны 35% опрошенных, о недоверии этим словам заявили 26% участников опроса, нейтральное отношение высказали 39% респондентов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Тезис о том, что такси более безопасно для здоровья не разделяют 39% москвичей при 35% равнодушных. Еще меньше доверяют безопасности  каршеринга в период распространения инфекции — 41%.

Заявлениям о том, что таксопарки тщательно следят за здоровьем водителей не верят 47% жителей против 15%, которые считают эти утверждения правдивыми. С тем, что автомобили каршеринга проходят дополнительную мойку и противоинфекционную обработку согласились 11% опрошенных (против — 47%, нейтральное отношение выразили 42%).

По последним данным департамента транспорта Москвы на 4 апреля, в столице по сравнению с тем же периодом прошлого года на 81% упало количество пассажиров метро, на 70% меньше людей стали пользоваться общественным транспортом. Популярность такси упала на 69%, каршениринга на 64%.

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«Несмотря на то, что пассажиропоток в Москве снизился более чем на 60%, мы напротив увеличили частоту движения общественного транспорта, а также скорректировали режим его работы», — заявили в дептрансе.

По словам чиновников, это сделано для того, чтобы пассажиры могли соблюдать предписанную властями социальную дистанцию в в 1,5 метра. «Мы изучали опыт европейских столиц в вопросах пандемии, поэтому знаем, что сокращение частоты движения приводит к нарушению мер предосторожности», — уточнили в ведомстве.

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Исследование проводилось в последнюю неделю марта. Опрашивали 500 респондентов жителей Москвы старше 18 лет из числа участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel

Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве с 30 марта. В его рамках в столице закрыты для посещения бары, кафе и рестораны, ограничена работа магазинов, парикмахерских и других заведений, власти обязали жителей находиться дома и разрешили покидать их только для похода в продуктовые магазины или аптеки, выгула домашних животных, выноса мусора и обращения за экстренной медпомощью. В поездках на личном транспорте москвичей пока не ограничили.

Авторы: Владислав Гордеев, Кирилл Сироткин
Теги: Москва, такси, каршеринг, общественный транспорт, коронавирус
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