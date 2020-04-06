Около 40% москвичей сочли такси и каршеринг опасными во время пандемии

Во время пандемии наиболее безопасным видом транспорта является личный автомобиль, уверены 78% жителей столицы. Общественный транспорт назвали небезопасным более половины москвичей

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Подавляющее число москвичей — 78% — считают, что в период эпидемии коноравируса COVID-19 самым безопасным видом транспорта является личный автомобиль. Об этом свидетельствуют данные опроса (есть у РБК), который провел исследовательских холдинг «Ромир».

При этом более половины респондентов — 52% — оценили общественный транспорт как небезопасный для использования в период пандемии.

С утверждением московских властей о том, что общественный транспорт тщательно моется и дезинфицируется согласны 35% опрошенных, о недоверии этим словам заявили 26% участников опроса, нейтральное отношение высказали 39% респондентов.

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Тезис о том, что такси более безопасно для здоровья не разделяют 39% москвичей при 35% равнодушных. Еще меньше доверяют безопасности каршеринга в период распространения инфекции — 41%.