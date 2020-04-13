В Петербурге временно запретили каршеринг

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Пользование сервисом запрещено до 30 апреля в рамках противодействия распространению коронавируса.

С понедельника, 13 апреля, работу каршеринга приостановили в Москве. Ограничение, введенное указом мэра Москвы Сергея Собянина, будет действовать до 19 апреля. Представитель YouDrive говорил РБК, что сервис временно передаст автомобили «СберМаркету».

В Петербурге действуют и другие ограничения в связи с распространением коронавируса. Так, в городе до 30 апреля запрещены массовые мероприятия, работа развлекательных учреждений, в том числе клубов и детских игровых комнат. С 30 марта в городе ввели режим полной самоизоляции, аналогичный московскому.