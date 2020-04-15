Лавров заявил о 35 тыс. ожидающих возвращения в Россию граждан

Сергей Лавров (Фото: Petros Karadjias / AP)

За границей остаются примерно 35–36 тыс. россиян, которые ожидают возвращения домой. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тыс. человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать», — заявил Лавров. Он отметил, что приоритет отдается туристам, которые оказались за рубежом после 1 января 2020 года. Случаи тех, кто выехал из России раньше, рассматриваются индивидуально, «учитывая гуманитарный аспект», пояснил министр.

Лавров уточнил, что 9 апреля глава правительства Михаил Мишустин разрешил российским послам дополнять на свое усмотрение списки на возвращение пассажирами, которым крайне необходимо срочно вернуться на родину. В качестве примера глава МИДа назвал больных, которые выезжали из страны для зарубежной операции и теперь нуждаются в реабилитации.