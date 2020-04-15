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Лавров заявил о 35 тыс. ожидающих возвращения в Россию граждан

Сергей Лавров (Фото: Petros Karadjias / AP)

За границей остаются примерно 35–36 тыс. россиян, которые ожидают возвращения домой. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«В листе ожидания остаются, по нашим оценкам, около 35–36 тыс. человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать», — заявил Лавров. Он отметил, что приоритет отдается туристам, которые оказались за рубежом после 1 января 2020 года. Случаи тех, кто выехал из России раньше, рассматриваются индивидуально, «учитывая гуманитарный аспект», пояснил министр.

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Лавров уточнил, что 9 апреля глава правительства Михаил Мишустин разрешил российским послам дополнять на свое усмотрение списки на возвращение пассажирами, которым крайне необходимо срочно вернуться на родину. В качестве примера глава МИДа назвал больных, которые выезжали из страны для зарубежной операции и теперь нуждаются в реабилитации.

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Лавров также уточнил, что примерно 8 тыс. россиян, вынужденно остающихся в иностранных государствах, уже получили материальную помощь. Еще 27 тыс. ожидают получения выплат.

13 апреля Минкомсвязь сообщила, что в ближайшее время в Россию вернут еще около 5 тыс. граждан, застрявших после ограничения международного сообщения.

Согласно постановлению правительства от 3 апреля, на денежную поддержку в размере 2400 руб. на человека могут претендовать граждане, имеющие обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая, поясняла официальный представитель МИДа Мария Захарова. На ребенка в возрасте до 14 лет предусматриваются выплаты в размере 1600 руб. в день.

Мишустин пообещал, если потребуется, выделить дополнительные средства на возвращение россиян. Он сообщил, что на выплату денежной помощи остающимся за границей уже направлено 0,5 млрд руб.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Сергей Лавров, россияне, заграница
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