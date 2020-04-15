В ВОЗ спрогнозировали рост заболевших COVID-19 в России на этой неделе

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На этой неделе число заболевших коронавирусом в России продолжит расти. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович уточнила, что эпидемиологическая линия показывает, что Россия находится в фазе роста заболеваемости. «К сожалению, на этой неделе еще будет рост [количества зараженных]», — сказала Вуйнович.

Эксперт ВОЗ указала на необходимость быстро остановить распространение коронавируса в регионах, где вспышки заболевания обнаружили недавно.

«Самое главное — пресечь появление так называемых внутренних очагов — в семьях и в профессиональных коллективах», — заявила Вуйнович.