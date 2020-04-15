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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ спрогнозировали рост заболевших COVID-19 в России на этой неделе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На этой неделе число заболевших коронавирусом в России продолжит расти. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович уточнила, что эпидемиологическая линия показывает, что Россия находится в фазе роста заболеваемости. «К сожалению, на этой неделе еще будет рост [количества зараженных]», — сказала Вуйнович.

Эксперт ВОЗ указала на необходимость быстро остановить распространение коронавируса в регионах, где вспышки заболевания обнаружили недавно.

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«Самое главное — пресечь появление так называемых внутренних очагов — в семьях и в профессиональных коллективах», — заявила Вуйнович.

Глава правительства Михаил Мишустин ранее назвал ситуацию с распространением коронавируса в России «непростой» и сообщил о максимальной нагрузке на российскую систему здравоохранения.

По словам академика РАН и доктора биологических наук Михаила Кирпичникова, Россия может пройти пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце апреля — начале мая. После этого страна выйдет на «плато», длительность прохождения которого пока трудно предсказать, уточнил Кирпичников.

В России за прошедшие сутки обнаружили 3 388 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших 15 апреля выросло до 24 490 человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Россия, ВОЗ
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