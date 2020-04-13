Пандемия коронавируса , 13 апр, 12:45
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Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
В России пандемия коронавируса достигнет пика в конце апреля-начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся. Об этом заявил доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников в интервью «Парламентской газете».
По мнению профессора, пик заболеваемости наступит перед майскими праздниками. «А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать», — добавил Кирпичников.
Он отметил, что ситуация будет развиваться во многом в зависимости от соблюдения россиянами санитарно-эпидемиологические мер, которые предлагает правительство.
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