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Пандемия коронавируса ,  
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Путин после слов Рогозина посоветовал не сваливать все проблемы на вирус

Рогозин на совещании с президентом сообщил об испытываемых «Роскосмосом» проблемах из-за пандемии коронавируса. Путин потребовал не перекладывать всю вину на коронавирус и подчеркнул, что это касается всех отраслей
Владимир Путин (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Нельзя объяснять все недочеты в работе ведомств ситуацией с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, стенограмму которого опубликовала пресс-служба Кремля.

«От чего хотел бы вас предостеречь — от соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», — сказал глава государства, отметив, что говорит о всех отраслях производства и всех видах деятельности. «Я надеюсь, что буду услышан теми, кого это касается», — подчеркнул он. При этом он подчеркнул, что работа ракетно-космических предприятий должна строиться так, чтобы защитить работников от риска заражения.

Говоря о ситуации в «Роскосмосе», президент заявил, что ситуация в госкорпорации меняется «медленно, но все-таки в лучшую сторону».

До этого Дмитрий Рогозин на совещании с президентом сообщил, что оценивает влияние коронавируса на ситуацию в отрасли как «крайне негативную». По его словам, из-за ситуации, связанной с коронавирусом и банкротством компании OneWeb, девять из запланированных на этот год 33 космических запусков могут быть сорваны. В частности, запуск марсианского аппарата ExoMars уже перенесен на 2022 год. Рогозин пояснил, что аппараты, которые должна запустить Россия, просто не были доставлены на территорию страны. Кроме того, «Роскосмос» оказался вынужден заморозить международное сотрудничество. Пандемия коронавируса, по его словам, парализовала работу космодрома Куру во Французской Гвиане, откуда запускаются ракеты-носители «Союз».

«Роскосмос» заявил о планах вывезти сотрудников с космодрома Куру
Общество

О препятствиях в работе, которые создает пандемия коронавируса, говорили и другие участники совещания. Глава ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что на предприятии работают только критически важные направления, в том числе работа по оборонным проектам. Работа по сборке ракет-носителей «Союз-2» приостановлена, продолжаются только испытания уже собранных ракет. Гендиректор ЦЭНКИ Андрей Охлопков сообщил, что из Французской Гвианы, с космодрома Куру, была эвакуирована большая часть сотрудников. Сейчас там работает расчет в составе 21 человека вместе с НПО имени Лавочкина, но и его до 30-го апреля планируется эвакуировать.

Накануне, 9 апреля, состоялся первый в этом году пилотируемый старт космического корабля с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-16», на борту которого экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссии, направился на МКС.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Рогозин, коронавирус
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