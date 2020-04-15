Роспотребнадзор посоветовал школьникам сократить использование гаджетов

Роспотребнадзор рекомендовал школьникам, обучающимся в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса, ограничить использование гаджетов для снижения нагрузки на глаза. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

«В период карантинных мероприятий, когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре призвали граждан дозированно распределять время работы на компьютере и гаджетах. Согласно данным гигиенических исследований, после окончания школы близорукость возникает у 30-50% выпускников.

В качестве профилактических мер ведомство посоветовало устраивать десятиминутные перерывы между занятиями, в течение которых рекомендуется делать упражнения для снятия напряжения с мышц и гимнастику для глаз. В противном случае из-за нагрузки на зрение могут возникнуть покраснение, сухость глаз, а также расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль. Это также грозит возникновением головных болей, болей в шее и плечевых суставах, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре советовали устроить жизнь детей так, чтобы у них оставалось меньше времени на игры в телефоне и планшете, чем на настольные игры, чтение книг, рисование и художественное творчество. В ведомстве также посоветовали ограничить детей от просмотра телевизионных программ.

Власти Москвы и Московской области ввели режим свободного посещения образовательных учреждений по усмотрению родителей в середине марта. Впоследствии этот опыт переняли регионы.