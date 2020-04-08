Школам разрешили перенести часть учебной программы на следующий год

В тех регионах, где ситуация с коронавирусом складывается благополучно, школы смогут вернуться к работе. Если ситуация будет развиваться неблагоприятно, учебные заведения смогут досрочно завершить учебный год

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Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса. В случае необходимости, учебные заведения смогут перенести часть учебной программы для младших и средних классов на следующий год, следует из документа, предоставленного РБК пресс-службой ведомства.

Такое решение может быть принято в тех регионах, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Школы в этих регионах смогут досрочно завершить учебный год по итогам прошедших четвертей и с учетом всероссийских проверочных работ, прошедших в дистанционном формате.

Там, где складывается благоприятная эпидемиологическая обстановка, школы могут вернуться к работе в штатном режиме при условии соблюдения мер безопасности. Среди подобных мер — сокращение числа учеников, находящихся в одном классе (к примеру, с помощью его разделения на группы), сокращение учебного времени. Акцент должен быть сделан на изучении нового материала.