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Константин Егоров

Антикризисная терапия: как США будут спасать свою экономику

Даже после снижения ставки ФРС до уровня 2008 года в арсенале американских властей еще много способов поддержать экономику, но главный из них сейчас — увеличение расходов на медицину
Фото: Mike Segar / Reuters

Мир столкнулся с кризисом, у которого есть все шансы затмить финансовый кризис 2008–2009 годов и даже стать самым глубоким экономическим спадом за последний век. Пытаясь понять, каковы шансы преодолеть его с минимальными потерями, многие внимательно следят за развитием ситуации в США. Несмотря на уменьшающуюся долю в мировом ВВП, они по-прежнему играют непропорционально важную роль во многих сферах глобальной экономики. Как минимум именно американские доллар и гособлигации выступают как самые надежные активы, к которым все обращаются во времена нестабильности. Их падение может привести к коллапсу мировой финансовой системы.

Обвал экономики

Пока что новости неутешительные. 26 марта появились данные о рекордном росте числа американских безработных за одну неделю. Показатель превысил результат марта 2009 года примерно в пять раз, став самым большим за всю историю сбора такой статистики. Но еще до выхода этих новостей власти США попытались справиться с кризисом с помощью беспрецедентных действий: конгресс одобрил пакет экономической помощи объемом 10% ВВП, а ФРС объявила о радикальных мерах, к некоторым из них она прибегла впервые за свою историю. Для сравнения, во время кризиса 2008–2009 годов аналогичный пакет вступил в силу значительно позже и был более чем вдвое меньше нынешнего.

За одну неделю ФРС купила больше долговых бумаг, чем за период количественного смягчения с ноября 2010 до июня 2011 года. В значительной мере власти США уже выполнили программу-максимум, которую могли ожидать эксперты. Монетарная политика ФРС уже приведена к параметрам, которые достигались лишь на пике мирового финансового кризиса десять лет назад. Краткосрочные процентные ставки уже на нуле, а другие слишком близки к нулю. А значит, даже дальнейшей покупкой различных активов ФРС не сможет сильно снизить никакие рыночные ставки. Означает ли это, что весь резерв для спасения экономики потрачен? Можно ли будет ей помочь, если безработица продолжит расти?

Основания для оптимизма все же есть. Разворачивающийся на наших глазах кризис очень отличается от прошлого. В 2008 году он начался в финансовой сфере, и основной задачей властей было остановить финансовую панику и только потом простимулировать экономику. В этих обстоятельствах ФРС как главный финансовый регулятор естественным образом оказалась в центре событий. Сейчас же кризис в первую очередь медицинский, и экономика останавливается только из-за вынужденного карантина. Здесь стимулирование экономики и невозможно, и бессмысленно: не нужно повышать спрос на многие товары и услуги, когда их производство просто запрещено. Приоритетом же становится медицина и ее финансирование: нужно как можно больше коек, масок, аппаратов для вентиляции легких, тестов, а также медицинского персонала. Всем этим ФРС заниматься не может.

Чрезвычайные расходы

Хорошие новости здесь в том, что и конгресс, и президент еще могут многое сделать, чтобы если и не избежать рецессии, то предотвратить продолжительный спад. Чем больше они потратят сейчас, тем раньше можно будет перезапустить экономику. В частности, запуск массового тестирования на коронавируc, возможно, позволит перейти на таргетированный, а не всеобщий карантин. В этом случае в изоляции останутся только люди с симптомами, а остальные смогут ходить на работу, не подвергая большому риску окружающих. Массовое тестирование обойдется довольно дорого, но все равно будет значительно дешевле, чем останавливать всю экономику. Поэтому именно расходы на медицину сейчас являются приоритетным направлением борьбы c экономическим кризисом.

А возможностей для финансирования медицины (а также выплат на предотвращение банкротств и других антикризисных мер) у США сейчас значительно больше, чем у других стран. Отчасти фискальным властям здесь уже помогла ФРС, снизив процентные ставки не только по краткосрочным, но и по долгосрочным государственным займам. Из-за этого правительству США сейчас очень дешево занимать. Более того, весь остальной мир рассматривает именно американские активы как самые надежные, поэтому международные инвесторы готовы давать в долг США на очень выгодных условиях. Помимо наращивания госдолга можно изменить приоритеты в бюджетной политике. Например, раз уж борьбу с пандемией сравнивают с военными действиями, можно направить на нее часть военного бюджета. И даже если экономические методы будут исчерпаны, останутся экстренные возможности военного времени. Дональд Трамп уже воспользовался своими чрезвычайными полномочиями, чтобы заставить компании производить необходимое медицинское оборудование.

Главное, что сейчас могут сделать в Вашингтоне, — увеличить госрасходы. На передовую здесь выходят фискальные власти, у которых все еще очень много возможностей для привлечения или перенаправления средств. А роль монетарных властей оказывается вспомогательной: они могут облегчить задачу правительству, снизив издержки заимствования. Но пожалуй, главной задачей ФРС остается так называемое кредитование последней инстанции, цель которого не допустить финансовой паники и перерастания экономического кризиса в финансовый. И в этой задаче их не сдерживают нулевые процентные ставки, потому что ФРС всегда может выпустить больше ликвидных долларов взамен надежных, но не ликвидных активов.

Об авторах
Константин Егоров, профессор Российской экономической школы
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, ФРС, пандемия, экономика США
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