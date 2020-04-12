«Нам не нужен рамен, нам нужен самолет». Как россиян вывозили из Японии

Переписка с министром

Супруги Михаил и Светлана — из Санкт-Петербурга. Приехали в Японию по туристической путевке 22 марта. Должны были вернуться 2 апреля. На сегодняшний день у них также нет информации, когда их могут вывезти. У петербуржцев есть надежда, что для них организуют борт, как уже было с рейсами из Мадрида и Бангкока. «Если вы гарантировано соберете хотя бы 150 питерцев в Токио — лично буду вымаливать отдельный борт Токио — Спб. Самоорганизуйтесь пжста (пунктуация и орфография сохранены. — РБК)», — написал в 2 часа ночи по Москве в созданный Минсвязи чат для застрявших в Токио россиян пользователь «Макс Ш».

«Макс Ш» — это министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. «Это не фейк, это настоящий министр, — подтвердила РБК пресс-секретарь ведомства Анна Ахмадиева. — Это была его личная инициатива. И он продолжает это делать — если вы в другие чаты (чаты организованы по принципу страны вывоза. — РБК) зайдете, то увидите, что он очень активен с пассажирами».

Министру, чье ведомство отвечает теперь за формирование вывозных списков через Госуслуги, много пишут «в личку», он со всеми коммуницирует, говорит Ахмадиева. Двое пассажиров, отказавшиеся представиться, подтвердили РБК, что оказались в списках благодаря Шадаеву: когда система не приняла их прописку, они написали «Максу Ш» и он перезвонил. Ахмадиева объясняет, что многие люди при заполнении заявки путают адрес регистрации и прописку. Или присылают отсканированные документы на аренду квартиры в Москве. «Тогда эти случаи разбираются вручную», — говорит пресс-секретарь ведомства.

Вахтовики и туристы из монастыря

Валентина и Владимир Филипповы — тоже из Питера, поэтому очень удивились, когда им не только пришло уведомление о том, что их заявка принята, но и сотрудница посольства лично приехала, чтобы отвезти в аэропорт. Проблем у Филипповых не возникло вплоть до регистрации, где выяснилось, что чета их однофамильцев уже на борту. «У нас слишком распространенная фамилия. Что ж поделать, улетим следующим рейсом», — говорит Валентина. Ночевать пара вернется в Софийский храм православного монастыря в префектуре Чиба, недалеко от Токио, куда их определило посольство. «Условия спартанские, конечно. Никуда не выбраться, гулять можно только в лесу. Но мы всем довольны, никогда раньше не жили в монастыре», — рассказывают супруги.

«Откройте нам душ! Нам не нужна лапша, нам нужен душ! Мы воняем», —требовала от представителей российского МИДа группа мужчин, которые работают в Японии вахтовым методом, в основном на автомобильном производстве. Они в тапочках и спортивных костюмах. Несколько дней ночуют на лавочках в одном из секторов аэропорта. Всего в аэропорту таких около 40 человек. За эти дни с вахтовиками никто не связывался и не приезжал. «Сегодня заглянули из посольства, но сказали, что они здесь не ради нас, а москвичей отправляют».

Видео: Ольга Доронина для РБК

Другие пассажиры, которые на днях узнали о живущих в «Ханеда» дальневосточниках, привезли им сегодня японский доширак и чай. «Мы сюда не суши есть приехали, не покуражиться, не в Диснейленд. Мы все на рабочих визах. Нам не нужен рамен (японское блюдо с лапшей), нам нужен самолет!», — говорят вахтовики. Но для них пока нет ни самолета, ни информации. Сотрудник посольства отправил их к представителям аэропорта, чтобы решить проблему с душем. «Если душ нам не откроют, мы завтра в 10 утра соберемся и в посольство поедем, — обещает Феоктистов. — Нас только попросили трезвыми приехать. Пьем? Конечно, пьем. Вы посмотрите, в каких мы условиях живем».

Москвичи закончили регистрацию. Последними к стойкам прошел экипаж «Аэрофлота». Все в масках. Говорят, что прилетели вчера. «Нет, самолет не был пустым, — отвечает через маску стюардесса. — Привезли немного японцев».

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Ахмадиева говорит, что в этот раз у Минкомсвязи «порядок», так как схему уже откатали. Самолет улетел почти полностью заполненный.

«12 апреля 179 граждан России (большинство из них — жители г. Москвы и Московской области) вылетели из Японии вывозным рейсом «Аэрофлота» Токио — Москва», — заявили в российском посольстве в Японии.

Запись в facebook пользователя Посольство России в Японии