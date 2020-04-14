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Пандемия коронавируса ,  
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МЧС России направит в Сербию гумпомощь со средствами защиты от COVID-19

Фото: МЧС России

МЧС России доставит в Сербию гуманитарную помощь для защиты сербских пожарных от коронавируса, сообщается на сайте министерства.

«Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений сектора по ЧС МВД Сербии будут переданы в ближайшее время», — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что за помощью к России через Российско-Сербский гуманитарный центр, который расположен в гороше Нише, обратилось руководство МВД Сербии. Всего Россия доставит в Сербию более 3 тыс. защитных комплектов.

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В конце марта власти Сербии попросили у России поддержку в борьбе с распространением коронавируса. 2 апреля президент России Владимир Путин и лидер Сербии Александр Вучич по телефону договорились об оказании гуманитарной помощи по линии российского Минобороны.

4 апреля в Сербию прибыл шестой военный самолет из России с грузом для борьбы с коронавирусом. Всего Россия решила отправить в Сербию 87 военных медиков — специалистов-вирусологов. Вместе с медицинским персоналом в страну отправят специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего в Сербии на 13 апреля обнаружили 4054 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 85 человек.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, МЧС России, Сербия
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