МЧС России направит в Сербию гумпомощь со средствами защиты от COVID-19

Фото: МЧС России

МЧС России доставит в Сербию гуманитарную помощь для защиты сербских пожарных от коронавируса, сообщается на сайте министерства.

«Защитное снаряжение и средства индивидуальной защиты для работы пожарных подразделений сектора по ЧС МВД Сербии будут переданы в ближайшее время», — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что за помощью к России через Российско-Сербский гуманитарный центр, который расположен в гороше Нише, обратилось руководство МВД Сербии. Всего Россия доставит в Сербию более 3 тыс. защитных комплектов.

В конце марта власти Сербии попросили у России поддержку в борьбе с распространением коронавируса. 2 апреля президент России Владимир Путин и лидер Сербии Александр Вучич по телефону договорились об оказании гуманитарной помощи по линии российского Минобороны.