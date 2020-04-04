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Шестой самолет с гумпомощью в борьбе с коронавирусом прибыл в Сербию

Шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибыл в Сербию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Самолет приземлился на аэродроме «Батайница», который располагается в 20 км северо-западнее от Белграда.

В конце марта правительство Сербии обратилось к российским властям за помощью в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. Белград запросил гуманитарную поддержку в рамках соглашения между двумя странами о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.

Впоследствии в Кремле заявили, что не оставят без ответа просьбы Сербии.

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2 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Вучичем, в ходе которого лидеры условились об оказании гуманитарной помощи Белграду по линии Минобороны России. В общей сложности запланировано 11 рейсов. Самолеты военно-транспортной авиации планируют доставить в Сербию 87 военных медиков (восемь врачебно-сестринских бригад), специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Согласно последним данным минздрава Сербии, в стране зарегистрировано 1476 случаев заражения коронавирусом. Умерли 39 человек. 

Теги: Сербия, гуманитарная помощь, коронавирус
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