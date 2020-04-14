В Красноярске у пятерых сотрудников ФМБА обнаружили коронавирус

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Пятеро сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в Красноярске заразились коронавирусом, сообщила пресс-секретарь организации Оксана Манушкина «НИА Красноярск».

По ее словам, это не медики, а технический персонал центра. Всех заболевших госпитализировали, контактировавших с ними отправили на самоизоляцию, а в помещении центра ФМБА организовали дезинфекцию. Источник заражения пока не известен, отметила Манушкина.

В Красноярском крае с 16 марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. 25 марта регион стал первым среди российских регионов, где для борьбы с распространением заболевания ограничили передвижение между муниципальными образованиями.

8 апреля мэр Красноярска Сергей Еремин отменил из-за угрозы коронавируса все массовые мероприятия в городе, запланированные на май и июнь. Решение Еремина не влияет на проведение парада Победы или шествия «Бессмертного полка», поскольку их подготовкой занимается администрация всего края, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.