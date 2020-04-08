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Мэр Красноярска из-за COVID-19 отменил массовые мероприятия в мае и июне

Сергей Ерёмин (Фото: Сергей Черных / РИА Новости)

В Красноярске из-за угрозы коронавируса отменены все массовые мероприятия, запланированные на май и июнь, сообщается на сайте администрации города.

«Мэр города Сергей Еремин принял решение об отмене всех городских публичных мероприятий с массовым участием горожан, ранее запланированных в Красноярске на май и июнь», — говорится в сообщении.

Запрет распространится и на мероприятия в честь празднования Дня города, который в Красноярске отмечают в начале июня. В 2020 году мероприятия были запланированы на 12 июня.

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Мэр города попросил жителей для профилактики заболевания воздержаться от посещения общественных мест и сохранять социальную дистанцию в полтора метра.

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В Красноярском крае со 2 апреля действует режим обязательной всеобщей самоизоляции. Жители региона могут покидать дом только в случае крайней необходимости, в том числе, для похода в магазин или аптеку, выноса мусора, выгула домашних животных не далее 100 метров от места жительства. За пределами своего дома граждане обязаны носить с собой документ, удостоверяющий личность.

Если жители края нарушают самоизоляцию из-за экстренного случая, они должны составить объяснительную с указанием маршрута, ФИО, даты составления, адреса места жительства или пребывания, причине выхода из дома и времени возвращения. Эту объяснительную могут потребовать сотрудники полиции. Сотрудники организаций, которые не перешли на удаленный режим работы, должны иметь при себе справку от своей организации.

Кроме того, с 6 апреля в аэропортах Красноярска и Норильска введен карантин для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Приезжие из этих городов должны провести две недели по месту пребывания или в обсерваторе, прилетевшим местным жителям разрешено изолироваться у себя дома. Приезжие также не могут приходить в медучреждения региона. В случае ухудшения здоровья они должны вызвать врача на дом.

Всего, согласно данным местного оперативного штаба, в регионе зарегистрированы 39 случаев заболевания, 8 человек выздоровели.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Красноярск
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