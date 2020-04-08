Мэр Красноярска из-за COVID-19 отменил массовые мероприятия в мае и июне

Сергей Ерёмин (Фото: Сергей Черных / РИА Новости)

В Красноярске из-за угрозы коронавируса отменены все массовые мероприятия, запланированные на май и июнь, сообщается на сайте администрации города.

«Мэр города Сергей Еремин принял решение об отмене всех городских публичных мероприятий с массовым участием горожан, ранее запланированных в Красноярске на май и июнь», — говорится в сообщении.

Запрет распространится и на мероприятия в честь празднования Дня города, который в Красноярске отмечают в начале июня. В 2020 году мероприятия были запланированы на 12 июня.

Мэр города попросил жителей для профилактики заболевания воздержаться от посещения общественных мест и сохранять социальную дистанцию в полтора метра.